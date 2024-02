Soldados israelitas matam três palestinianos dentro de hospital na Cisjordânia. Uma das vítimas estaria a planear ataque

Nas redes sociais foi partilhado um vídeo que mostra soldados israelitas disfarçados no hospital.

As autoridades israelitas revelaram que soldados mataram três homens palestinianos que estavam armados dentro de um hospital em Jenin, na Cisjordânia.Segundo a Reuters, que cita fontes israelitas, uma das vítimas tinha contacto com o Hamas e estava escondida na unidade hospitalar enquanto alegadamente planeava um ataque inspirado no atentado de 7 de outubro.Nas redes sociais foi partilhado um vídeo que mostra soldados israelitas disfarçados no hospital. Alguns estavam vestidos de médicos ou de mulheres.