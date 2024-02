Neemias Queta marca quatro pontos na vitória dos Celtics frente aos Pelicans na NBA

Português cumpriu o 19.º jogo da temporada na NBA.

O português Neemias Queta alcançou quatro pontos e dois ressaltos defensivos na vitória caseira dos Boston Celtics frente aos New Orleans Pelicans, por 118-112, na segunda-feira, na Liga norte-americana de basquetebol (NBA).

Os Celtics só tomaram a dianteira do encontro na segunda parte, depois de terem chegado em desvantagem ao intervalo (50-60), com Neemias Queta a totalizar 10.26 minutos no encontro.

O '88' dos Celtics cumpriu o 19.º jogo da temporada na NBA, somando 4,5 pontos, 4,3 ressaltos, 0,4 roubos de bola, 0,6 desarmes de lançamento e 0,5 assistências de média por jogo, em 12.4 minutos.

Jayson Tatum, com 28 pontos e 10 ressaltos, foi o melhor marcador dos Celtics, enquanto Brandon Ingram liderou os Pelicans, com 28 pontos, seguido de Zion Williamson, com 26.

Os Celtics, que voltaram às vitórias depois do desaire frente aos Los Angeles Clippers, lideram a Conferência Este, com 36 vitórias e 11 derrotas, enquanto os Pelicans são oitavos no Oeste, com 26 triunfos e 21 desaires.

Quanto a Neemias Queta, conta agora 39 jogos na NBA, 19 pelos Boston Celtics, que o contrataram na presente temporada, 20 pelos Sacramento Kings, 15 em 2021/22, na época de estreia, e apenas cinco em 2022/23.

O poste internacional português, de 24 anos, foi escolhido pelos Sacramento Kings na 39.ª posição do 'draft' da NBA de 2021, tendo-se tornado o primeiro português a jogar na competição.

No último defeso, foi contratado pelos Boston Celtics, num contrato de duas vias, o que faz com que jogue na equipa principal, mas também nos Maine Celtics, que disputam a G-League.