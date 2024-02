Câmara do Seixal começa hoje a realojar 22 famílias do bairro Rio Judeu

Realojamento insere-se no âmbito do Plano Municipal de Habitação do concelho que visa dar resposta às carências habitacionais do município.

Vinte e duas famílias residentes no núcleo habitacional precário do Rio Judeu, no concelho do Seixal, distrito de Setúbal, vão começar, esta terça-feira, a ser realojadas, anunciou a Câmara Municipal.

Segundo a autarquia, o realojamento das 22 famílias, num total de 55 pessoas, residentes nesse núcleo também conhecido como Quinta João Tomás, na freguesia de Amora, vai decorrer entre esta terça e quarta-feira.

Este realojamento, explica a autarquia, insere-se no âmbito do Plano Municipal de Habitação do concelho do Seixal 2021/2026, que visa dar resposta às carências habitacionais do município.

Em comunicado, o presidente da Câmara Municipal do Seixal, Paulo Silva (CDU), explica que se trata de um programa da política municipal de habitação que pretende criar condições para que os custos com o acesso a uma habitação "adequada e permanente" sejam "compatíveis com o orçamento financeiro das famílias que vivem em situação de carência financeira".

Paulo Silva salienta que o objetivo da autarquia é "promover a integração social da pessoa ou da família, pelo que as soluções habitacionais adotadas promovem a integração na comunidade, alterando o paradigma até então instalado, em que o realojamento das populações apenas se concretiza com a construção de bairros sociais".