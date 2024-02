Braço de grua mata dois homens em Viana do Castelo

Os dois homens que morreram segunda-feira num acidente de trabalho nos estaleiros navais da West Sea, em Viana do Castelo, foram vítimas da quebra do braço basculante da grua/plataforma elevatória onde estavam.Jailson Tavares, de 35 anos, e Helton Monteiro, de 20, cabo-verdianos, caíram da altura de 12 metros e morreram no local. Estavam a trabalhar no casco do navio porta-contentores ‘Henrike Schepers’.

A Polícia Marítima, que investiga o incidente, mobilizou ainda uma equipa de psicólogos.