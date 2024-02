ONU denuncia execuções extrajudiciais de Israel em hospital de Jenin

Exército israelita justificou que os palestinianos mortos estavam a planear ataques terroristas em Israel para breve.

As Nações Unidas denunciaram esta quarta-feira que a operação israelita realizada na terça-feira no Hospital Ibn Sina, em Jenin, que causou três mortos, "aponta para uma execução extrajudicial planeada".

O Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUD) afirmou que entre os três palestinianos mortos nesta operação está um jovem de 18 anos com paralisia parcial devido a ferimentos sofridos num ataque aéreo em Jenin, no norte da Cisjordânia, que estava deitado numa das camas do hospital quando foi baleado na cabeça.

O exército israelita justificou que os palestinianos mortos estavam a planear ataques terroristas em Israel para breve.