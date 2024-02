Mais de 616 mil pessoas sem água após ácido derramado em rio no Brasil

Edilidade decretou emergência municipal e suspendeu a captação de água no rio.

Mais de 616 mil pessoas estão desde segunda-feira sem água em Joinville, a maior cidade do estado brasileiro de Santa Catarina, depois de um acidente com um camião-cisterna ter derramado milhares de litros de ácido no rio Cubatão, que abastece a região. A edilidade decretou emergência municipal e suspendeu a captação de água no rio.









O camião, que transportava ácido sulfónico, usado no fabrico de detergentes, despistou-se e os milhares de litros de ácido que transportava escorreram para o rio Seco, que desagua no rio Cubatão, onde fica a principal estação de captação de água da cidade. Ao entrar em contacto com a água, o ácido provocou uma maré de espuma borbulhante, e técnicos da companhia de abastecimento realizavam ontem incessantes testes para avaliar a situação.

Além de não terem água nas torneiras, os moradores de Joinville também quase não tinham ontem água à venda nos supermercados, pois milhares de pessoas, temendo que a situação se prolongue, esgotaram em poucas horas o que havia de garrafas e garrafões nas lojas.