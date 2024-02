Boavista paga custas em processo com ex-funcionários para reaver nove troféus

Processo remonta a 2011, mas fonte do clube refere que dívida original já foi liquidada pela atual direção.

O Boavista vai pagar esta semana as custas judiciais de um processo submetido em 2011 por ex-funcionários do clube da I Liga, que implicaram a penhora dos nove troféus conquistados pela equipa principal de futebol na sua história.

Fonte do clube 'axadrezado' disse esta quarta-feira à agência Lusa que a dívida original já tinha sido liquidada pela atual direção, apesar de remontar ao período prévio à primeira eleição do presidente Vítor Murta, ficando em falta o pagamento de 8 mil euros de custas judiciais.

Ao longo desse processo, foi acionada a penhora da totalidade dos troféus vencidos pelo Boavista no futebol sénior masculino, com destaque para um inédito título de campeão nacional, conquistado em 2000/01, além de cinco Taças de Portugal (1974/75, 1975/76, 1978/79, 1991/92 e 1996/97) e três Supertaças Cândido de Oliveira (1979, 1992 e 1997).

As conquistas do emblema do Bessa, atual 12.º colocado da I Liga, estão a ser leiloadas desde a meia-noite de terça-feira em hasta pública no portal e-leilões na Internet, num processo a cargo do Tribunal Judicial da Comarca do Porto e em vigor até 5 de março.

Partindo de um valor de abertura de 7.250 euros e de um valor base de 14.500 euros, a fasquia mínima aceite para a aquisição do conjunto completo cifra-se em 12.325 euros.