Super Dragões detidos por assaltos violentos. Assaltante que agrediu segurança de Villas-Boas apanhado

Suspeito esteve presente na Assembleia-Geral do FC Porto durante a qual um adepto foi agredido.

Após este episódio, ocorrido a 22 de novembro, os suspeitos levaram a cabo no mesmo dia uma série de assaltos armados na Avenida do Brasil, no Porto.



Além das agressões ao segurança, de 64 anos, os indivíduos roubaram-lhe o carro, a carteira e o telemóvel. O suspeito identificado pela PSP também esteve presente na Assembleia-Geral (AG) do FC Porto, de 13 de novembro, durante a qual um adepto foi agredido.

Fernando Madureira, chefe da claque ‘Super Dragões’, Vítor Catão, ex-diretor desportivo, e Fernando Saul, funcionário do FC Porto. Em causa estão as agressões na AG do FC Porto e as ameaças ao candidato à presidência do clube André Villas-Boas.

A PSP identificou, através da roupa, um dos diversos agressores do segurança da casa de André Villas-Boas.Esta quarta-feira, uma megaoperação da PSP resultou na detenção de