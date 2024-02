Menina de 18 meses morre em creche em Lisboa

Criança foi transportada para o hospital de Santa Maria onde acabou por morrer.

Uma menina de 18 meses morreu após um incidente numa creche, em Alvalade, Lisboa, na tarde desta terça-feira. No local estiveram os bombeiros, o INEM e a Polícia de Segurança Pública.O alerta foi dado às 16h20. A PSP confirmou que os meios de socorro foram chamados à creche 'Tartaruga e Lebre' para uma criança, com cerca de um ano, que estava em paragem cardiorrespiratória.A criança foi transportada para o hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde acabou por morrer esta quarta-feira.Em comunicado, a Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Lisboa confirma que "foram efetuados os cuidados primários e consequentes manobras de reanimação, ao mesmo tempo que foi feito o contacto para o INEM".Ao, a creche confirma que está a averiguar as circunstâncias do acidente.Em atualização