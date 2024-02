Ator russo julgado à revelia por combater ao lado de ucranianos

Kiril Kanakhin é acusado de alta traição e terrorismo.

O ator russo Kiril Kanakhin será julgado à revelia em Moscovo por participar no Corpo de Voluntários Russos, milícia da oposição ao regime de Vladimir Putin que combate contra forças russas na Ucrânia, noticia esta quarta-feira o diário Kommersant.

Kanakhin, adianta a mesma fonte, será julgado no 2º Tribunal Militar do Distrito Ocidental de Moscovo, acusado de alta traição e terrorismo, por integrar uma organização considerada terrorista, que lutou contra as tropas russas na região de Kherson, na Ucrânia.

Segundo os investigadores, Kirill Kanakhin juntou-se em agosto de 2022 ao Corpo de Voluntários Russos, onde recebeu fardamento militar, equipamento tático, insígnias, armas de fogo, explosivos e munições.