Câmara do PS contra rua com nome de Manuel Pinho

Antigo governante foi homenageado, em 2009, quando foi reconhecido pelo "apoio e dinamização do setor da madeira e do mobiliário".

A Câmara de Paços de Ferreira, liderada por um socialista, está contra a atribuição do nome do ex-ministro Manuel Pinho a uma avenida no concelho, mas recusa reverter a medida tomada no anterior mandato.

"Mesmo que o atual Executivo Municipal não se identifique com as razões que determinaram a atribuição […], considera esta Câmara ser um dever dos eleitos preservar a história e os seus protagonistas nas suas múltiplas asserções, sem direito a reescrever ou a apagar factos ou acontecimentos", explica a autarquia, em resposta ao CM.

O antigo governante foi homenageado, em 2009, quando foi reconhecido pelo "apoio e dinamização do setor da madeira e do mobiliário".



Pinho foi "o primeiro governante português a criar um programa de apoio próprio para este setor tão relevante para o município", justificava a câmara, então dirigida pelo social-democrata Pedro Pinto.



O ex-autarca foi chamado pela defesa do antigo governante a testemunhar no Caso EDP, processo em que o ex-ministro da Economia e Ricardo Salgado estão a ser julgados por corrupção.

A autarquia, que agora é liderada por Humberto Brito e está contra a iniciativa, defende a presunção de inocência, " um dos princípios bailares do estado de direito", e só por isso "não tem prevista no imediato qualquer tomada de posição sobre este assunto".