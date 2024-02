Administrador da SAD do FC Porto Adelino Caldeira suspeito de conluio com Fernando Madureira

Chefe dos 'Super Dragões' é um dos 12 detidos na Operação Pretoriano.

criar um clima de intimidação e medo na Assembleia-Geral (AG) do clube, realizada a 13 de novembro

um adepto foi agredido e retirado do pavilhão do Dragão Arena após ter discursado sobre o clube.

Durante cinco minutos, o apoiante dos dragões criticou as casas do FC Porto e uma parte das alterações propostas aos estatutos. A intervenção não agradou a alguns dos presentes, que começaram desacatos no recinto.



A polícia apreendeu diversas armas e estupefacientes, um cofre com 50 mil euros, três carros topo de gama de Fernando Madureira, bem como material informático e peças de vestuário.



Adelino Caldeira, administrador da SAD do FC Porto, é suspeito de conluio com Fernando Madureira, chefe dos 'Super Dragões', paraDurante a AG,Esta quarta-feira, a megaoperação da PSP resultou na detenção do chefe dos 'Super Dragões', da esposa e de dez outros elementos da claque.