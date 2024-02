FC Porto suspende três associados devido aos desacatos na AG extraordinária

Após ter instaurado processos disciplinares.

O FC Porto anunciou esta quarta-feira ter suspendido três associados do clube da I Liga de futebol entre seis meses e um ano, após ter instaurado outros tantos processos disciplinares, devido aos desacatos na Assembleia Geral (AG) extraordinária.

Em comunicado, os 'azuis e brancos' divulgaram as consequências das diligências feitas internamente, quase três semanas e meia depois de o presidente do Conselho Fiscal e Disciplinar do clube, Jorge Guimarães, ter adiantado à agência Lusa que já estavam em curso três processos e que tinham sido remetidas as notas de culpa aos sócios visados.

O FC Porto pronunciou-se horas depois de a PSP ter detido 12 pessoas, incluindo o líder da claque Super Dragões, Fernando Madureira, no âmbito de um processo que investiga os incidentes ocorridos na última AG extraordinária do vice-campeão nacional de futebol.

"O FC Porto tomou conhecimento de diligências relacionadas com os acontecimentos da AG de 13 de novembro [do ano passado], que resultaram na detenção de dois dos seus funcionários presentes naquela reunião. Não sendo visado, o clube reitera a intenção de continuar a colaborar com as autoridades em tudo o que lhe for solicitado", reagiram os 'dragões', dispostos a "agir em conformidade" se resultarem mais factos da investigação.

A aprovação dos novos estatutos do FC Porto encabeçava a AG extraordinária de 13 de novembro de 2023, que teve de ser 'transferida' à última hora de um auditório do Estádio do Dragão para o pavilhão Dragão Arena, no Porto, devido à ampla afluência de sócios.

A AG recomeçou com atraso, mas diversas pessoas deixaram o recinto das modalidades dos 'azuis e brancos' ao fim de pouco tempo, na sequência de incidentes nas bancadas.

Suspensa logo no próprio dia pelo presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG), José Lourenço Pinto, a reunião foi adiada para 20 de novembro, mas seria desconvocada dois dias antes, com o Conselho Superior do clube a retirar a proposta estatutária em debate.

No dia seguinte à AG, a direção do FC Porto condenou os desacatos e assegurou que ia recorrer "aos meios que tem ao alcance para identificar os responsáveis pelas agressões físicas", mobilizando os vários órgãos sociais para a abertura de processos disciplinares, enquanto o Ministério Público (MP) lançou um inquérito aos incidentes no Dragão Arena.