Ex-procurador Orlando Figueira vai ser preso nas próximas horas

Orlando Figueira, ex-procurador do Ministério Público condenado por corrupção no processo 'Operação Fizz', será preso nas próximas horas, sabe o. A condenação do ex-procurador foi confirmada pelo Tribunal da Relação de Lisboa a 24 de novembro de 2021.Orlando Figueira foi condenado, em 2018, a seis anos e oito meses de prisão pelos crimes de corrupção, branqueamento de capitais, violação do segredo de justiça e falsificação de documento, num caso relacionado com o antigo vice-presidente de Angola Manuel Vicente. Foi ainda expulso da magistratura no final do ano passado pelo Conselho Superior do Ministério Público (CSMP).A defesa do ex-magistrado apresentou vários recursos que não foram aceites pelo Tribunal Constitucional e Supremo Tribunal de Justiça.O processo "Operação Fizz" está relacionado com pagamentos de mais de 760 mil euros, do ex-vice-presidente de Angola Manuel Vicente, e a oferta de emprego a Orlando Figueira como assessor jurídico do Banco Privado Atlântico, em Angola, como contrapartida pelo arquivamento de inquéritos em que o também antigo presidente da Sonangol era visado, designadamente na aquisição de um imóvel de luxo no edifício Estoril-Sol, por 3,8 milhões de euros.