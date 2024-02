MP diz que Madureira agiu movido pelo negócio dos bilhetes do FC Porto

Negócio só estaria assegurado com a reeleição de Pinto da Costa.

O Ministério Público afirma que Fernando Madureira agiu movido pelo negócio dos bilhetes do FC Porto, que geravam milhares de euros para os 'Super Dragões', sabe o CM.



Negócio este que só estaria assegurado com a reeleição de Pinto da Costa. Até porque segundo o MP André Villas-Boas já garantiu que vai investigar a relação da claque com o clube.