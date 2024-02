50 elementos do corpo de intervenção da PSP pernoitaram na Avenida dos Aliados no Porto. Veja o vídeo

Polícias exigem um suplemento idêntico ao atribuído à Polícia Judiciária.





Os elementos da PSP e da GNR exigem um suplemento idêntico ao atribuído à Polícia Judiciária, estando há mais de três semanas em protestos numa iniciativa de um agente da PSP em frente à Assembleia da República, em Lisboa, que depois se alargou a todo o país.



Na quarta-feira à tarde, o ministro da Administração Interna recebeu, numa "reunião de trabalho interna"" as chefias da PSP, GNR e ANEPC.

50 elementos do corpo de intervenção da PSP pernoitaram na Avenida dos Aliados, no Porto, na madrugada desta quinta-feira, após uma manifestação que encheu as ruas da cidade.