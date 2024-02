“Queria pedir perdão, estou muito arrependido”: Pai de Mónica Silva julgado por tráfico de droga

Alfredo Silva, pai de Mónica Silva, a grávida desaparecida na Murtosa, começou esta quarta-feira a ser julgado por tráfico de droga no Tribunal de Aveiro. Perante o coletivo de juízes, o arguido confessou o crime.





“Eu fumava, dava e vendia droga”, afirmou Alfredo, frisando o seu arrependimento: “Queria pedir perdão, estou muito arrependido”. Segundo a acusação do Ministério Público, o arguido terá traficado droga entre janeiro de 2021 e março do ano passado. Em tribunal, Alfredo Silva revelou que ia ao Porto com um colega comprar o produto estupefaciente - heroína, cocaína, canábis e haxixe. “Ele [colega] trazia o que eu pedia. Ia lá uma vez por mês e a droga que ia buscar dava para três ou quatro dias”, relatou, acrescentando que “de vez em quando fumava erva e cocaína [crack]”. De acordo com o MP, Alfredo foi detido após ter sido apanhado em escutas telefónicas.