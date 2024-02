Professora perde controlo de carro, abalroa portão de escola e fere dois alunos em Rio Tinto

Condutora sofreu ferimentos ligeiros.

Uma mulher, com cerca de 45 anos, sofreu ferimentos ligeiros, na manhã desta quinta-feira, na sequência do despiste do carro em que seguia, em Gondomar. No mesmo acidente, dois alunos, com cerca de 15 anos, da Escola Infanta Dona Mafalda também sofreram ferimentos ligeiros. No entanto, não foi necessário transportar os jovens para uma unidade hospitalar.A condutora, que é professora daquela unidade escolar, perdeu o controlo da viatura quando estava a estacionar. Ao que tudo indica, por causa de uma avaria mecânica, o carro abalroou o portão da unidade escolar, acabando por se imobilizar já dentro do edifício.O alerta foi dado, cerca das 9h00, para os bombeiros de Areosa-Rio Tinto, na rua da Campainha, em Rio Tinto. Os bombeiros de Valbom também foram mobilizados.A PSP foi chamada ao local. Foram, também, acionada uma equipa de psicólogos do INEM, para dar apoio ao alunos da escola. A vítima foi levada para o hospital de Santo António, no Porto.