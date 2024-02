"Deram-lhe murros nas parte íntimas": Várias histórias chocantes surgem após ser divulgado caso de aluno sodomizado

Alunos denunciam agora vários casos violentos ocorridos numa escola em Vimioso.

Depois de ter sido divulgado o caso de uma criança, de 11 anos, ter sido sodomizada com uma vassoura numa escola de Vimioso, mais histórias chocantes têm surgido. "O meu filho apareceu várias vezes com hematomas, incluindo na cabeça", denunciou ao CM a mãe de um ex-aluno, adiantando: "Ele pediu-me em lágrimas ‘tira-me desta escola’." À mãe nunca nada foi comunicado por parte da escola.



"Ele estava na primeira classe e dois meninos do quarto obrigaram-no a dar beijos no chão e deram-lhe murros nas parte íntimas." O CM questionou a escola, mas não respondeu em tempo útil.