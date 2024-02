Asas de dois aviões tocam-se em aeroporto do Japão

Mais recente de uma série de incidentes não causou feridos.

As pontas das asas de dois aviões tocaram-se esta quinta-feira num aeroporto no oeste do Japão, um incidente que não causou feridos, e que ocorre um mês depois de uma colisão fatal no aeroporto de Tóquio-Haneda.

Esta pequena colisão ocorreu no Aeroporto Osaka-Itami, usado apenas para voos domésticos e separado do Aeroporto Internacional de Kansai, também localizado perto de Osaka.

O incidente ocorreu entre dois aviões da empresa japonesa All Nippon Airways (ANA), pouco depois das 10h00 locais (1h00 em Lisboa), disse à Agência France Presse (AFP) um porta-voz da Kansai Airports, empresa que gere os dois aeroportos.

"Fomos informados de que as pontas das asas de dois aviões da ANA rasparam", disse.

Nenhum passageiro ou tripulante ficou ferido, segundo os media locais.

Este incidente é o mais recente de uma série de colisões entre aviões em aeroportos japoneses desde o início do ano.

O mais grave, ocorrido no dia 2 de janeiro, no aeroporto de Tóquio-Haneda, entre um Airbus A350 da Japan Airlines e um avião da guarda costeira japonesa, fez cinco mortos entre os seis ocupantes deste último aparelho.

Todas as 379 pessoas a bordo do avião da Japan Airlines conseguiram escapar antes de o aparelho ser engolido pelas chamas.

Após este acidente, o governo japonês anunciou que reforçou os procedimentos de controlo de tráfego aéreo em todo o país.

Depois deste caso, a 16 de janeiro, um avião da Korean Air colidiu com um avião vazio da Cathay Pacific, no solo do aeroporto de Sapporo, no norte do Japão, sem causar feridos.

Também em meados de janeiro, um voo da ANA teve de regressar ao aeroporto de partida após a descoberta de uma fissura na janela da cabine do avião, um Boeing 737-800, segundo noticiaram meios de comunicação japoneses.