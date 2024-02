Partido independentista catalão ameaça Pedro Sánchez

O partido independentista catalão Junts avisou esta quarta-feira o Governo socialista de que a recusa de alterar a controversa Lei de Amnistia significa “um incumprimento” do pacto de investidura que levou Pedro Sánchez ao poder.“Se a fundação do acordo cair por terra, não vale a pena continuar”, disse o dirigente independentista Jordi Turull, um dia depois de os independentistas terem chumbado no Parlamento a proposta do Governo por ser “insuficiente”.

Em causa estão as novas exigências do Junts, que exige acrescentar à Lei de Amnistia os crimes de terrorismo e alta traição, pelos quais Carles Puigdemont e outros dirigentes separatistas podem vir a ser acusados no âmbito do ‘caso CDR’ e das ligações à Rússia. O Governo, porém, recusa novas cedências.