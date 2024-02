Rácio da dívida pública cai para 98,7% em 2023, o valor mais baixo desde 2009

Peso da dívida pública no Produto Interno Bruto (PIB) reduziu-se 13,7 pontos percentuais face aos 112,4% registados em 2022.

O rácio da dívida pública caiu abaixo dos 100% do PIB em 2023, fixando-se em 98,7%, o valor mais baixo desde 2009, revelam os dados publicados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal (BdP).

O peso da dívida pública no Produto Interno Bruto (PIB) reduziu-se 13,7 pontos percentuais (pp.) face aos 112,4% registados em 2022, ficando abaixo dos 103% oficialmente previstos pelo Governo e atingindo um ano antes o rácio projetado para 2024 (98,9%).

Este é também o rácio mais baixo desde 2009, quando se fixou em 87,8%.



Mário Centeno



O governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, disse esta quinta-feira que a dívida pública ficou abaixo dos 100% do Produto Interno Bruto (PIB) no fim de 2023, antecipando-se aos dados formais que serão divulgados esta manhã.

Na intervenção de abertura do Fórum Banca, organizado pelo Jornal Económico em Lisboa, Centeno disse que "um dos grandes pilares do sucesso da economia portuguesa é a estabilidade financeira" e que para demonstrar isso gosta de começar pela redução do endividamento, público e privado.

Sobre a dívida pública, disse Centeno: "ficaremos a saber hoje que está abaixo de 100% [do PIB]", o que "há muitos anos que não acontecia".