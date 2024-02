Cancro do pulmão ressurge como o mais comum em todo o mundo

Doença é a principal causa de morte por cancro.

O cancro do pulmão foi o mais comum no mundo em 2022 e a principal causa de morte por cancro, seguido pelos da mama e colorretal, revelou a Organização Mundial de Saúde (OMS).

O ressurgimento do cancro de pulmão como o mais comum em todo o mundo está "provavelmente" relacionado com o consumo persistente de tabaco na Ásia, anunciou a organização, num encontro com a imprensa dias antes de se assinalar o Dia Mundial do Cancro (4 de fevereiro).

As estimativas do Observatório Global do Cancro da IARC (a agência internacional de pesquisa em cancro da OMS), abrangendo 185 países e 36 cancros, mostram 10 tipos a representar coletivamente cerca de dois terços dos novos casos e mortes ao nível mundial em 2022.