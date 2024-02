PJ detém no Algarve suspeito de tráfico de droga procurado pela Interpol

Tribunal da Relação de Évora aplicou-lhe prisão preventiva enquanto aguarda extradição.

Um homem, suspeito de tráfico de estupefacientes, foi detido no Algarve pela Polícia Judiciária com mandado de detenção internacional Interpol, emitido pelas autoridades judiciárias do Reino Unido.O suspeito foi localizado e detido em menos de 24 horas através da cooperação entre a PJ e a informação policial com a Agência Nacional do Crime (NCA), que lidera a luta contra a criminalidade grave e organizada no Reino Unido.O Tribunal da Relação de Évora aplicou-lhe prisão preventiva enquanto aguarda extradição.