"Com este resultado saímos do grupo de países mais endividados da Europa", afirma Medina sobre dívida pública

98,7% do PIB foi o valor atingido.

O ministro das Finanças, Fernando Medina, fez um balanço do resultado da dívida pública portuguesa abaixo dos 100%, o melhor desde 2009."Com este resultado saímos do grupo de países mais endividados da Europa. Temos uma dívida pública inferior à Grécia, Itália, França, Espanha e Bélgica", afirmou Medina."Recuperámos uma posição que não tínhamos em 14 anos", acrescentou.O resultado conseguido, 98,7% do PIB, foi possível alcançar, segundo o ministro, devido às ajudas europeias, ao investimento público e ao reforço do Serviço Nacional de Saúde e da Segurança Social."O país deve menos do que aquilo que - em termos reais - devia no ano passado. Menos dívida pública poupa juros ao Estado, famílias e empresas", concluiu.