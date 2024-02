Retiros da Igreja mais caros para casados há pouco tempo

O Patriarcado de Lisboa vai organizar dois retiros para casais e um encontro para pessoas separadas ou em segunda união. O que varia é o preço a pagar pelos participantes: 120 euros para quem tem mais de dez anos de matrimónio, 140 para os que são casados há menos tempo, e 15 por pessoa para separados ou em segunda união. A razão da diferença de preços – alojamento e alimentação estão incluídos – tem a ver com o número de dias dos retiros, explica o Patriarcado.Saiba mais no site do Correio da Manhã.