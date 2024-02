Cuidadores desiludidos com novo estatuto promulgado pelo Presidente da República

Pessoas sem laço familiar com a pessoa que recebe cuidados podem agora receber estatuto de cuidador informal se viverem na mesma casa.

O Presidente da República (PR) promulgou esta quinta-feira o diploma que prevê alterações ao estatuto de cuidadores informais, ainda que considere que as mudanças ficam “aquém do esperado”. Passam a estar contempladas como cuidadoras pessoas que não têm laços familiares com a pessoa cuidada.