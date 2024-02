Funcionário do Casino do Estoril sequestrado e roubado por ladrões armados foi alvo de engano

Um funcionário do Casino do Estoril foi sequestrado e roubado por ladrões armados após ser confundido com um jogador que teria acabado de ganhar um prémio, na madrugada de quarta-feira.A vítima foi apanhada quando regressava a casa após a noite de trabalho. Preparava-se para estacionar o carro quando de outra viatura saíram três homens armados dizendo “entrega o que ganhaste”. Um dos ladrões sentou-se ao volante e o grupo arrancou.

“Ou colaboras ou levas um tiro na perna”, ameaçaram, enquanto circularam com a vítima no carro durante 40 minutos. Regressaram a casa, onde a mulher foi acordada e o casal sequestrado sob ameaça de arma. Acabaram por fugir com dinheiro, joias e relógios avaliados em 15 mil euros.A PSP foi ao local. A PJ investiga.