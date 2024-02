"Ele treinava às 6h30, eu e o Nani dormíamos nas macas": Anderson recorda como foi viver com Cristiano Ronaldo

Antigo médio do FC Porto foi acolhido por CR7 quando se mudou para o Manchester United em 2007.

Fez mais de 100 jogos pelo Manchester United entre 2007 e 2015, mas admite que, se tivesse a forma de pensar de Cristiano Ronaldo, as coisas poderiam ter sido diferentes na sua carreira. Anderson, antigo médio brasileiro, de 35 anos, contou numa entrevista ao 'Globo Esporte' que viveu com o craque português quando chegou a Inglaterra - proveniente do FC Porto - e que não foi fácil acompanhar os exigentes hábitos de CR7."Quando cheguei a Manchester fui para a casa do Cristiano. Agradeço-lhe muito porque ele adotou-me. O Nani e eu vivemos com ele quase um ano, só saímos porque quisemos. Por ele tínhamos continuado lá. Mas não gastávamos nada. Eu e o Nani às vezes ainda fazíamos umas compras... Mas o Cristiano levou-nos para os treinos, alimentou-nos, tinha um cozinheiro para nós. Tinha uma piscina dentro e fora de casa, jacuzzi, um campo de ténis...", começou por explicar.O 'pior' era seguir a rotina de CR7. "O treino era às 9h30, mas às vezes tínhamos de sair de casa às 6h30 porque ele ia mais cedo e íamos com ele. O Nani e eu dormíamos nas macas, à espera, porque ele começava o trabalho mais cedo", contou Anderson, que no Manchester United conquistou 12 títulos, incluindo uma Liga dos Campeões.No entanto, o antigo futebolista deixa um lamento: "Se eu tivesse 5 por cento da mentalidade do Cristiano, estaria entre os 20 melhores médios daquela altura. O que atrapalhou foi aquele nosso lado brasileiro... De achar que já tinha ganho tudo e que estava tudo resolvido. De não querer um pouco a mais..."