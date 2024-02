Lucros do Santander Totta crescem 70% em 2023

Margem financeira sobe 90,5%.

O Santander Totta teve lucros consolidados de 1.030 milhões de euros em 2023, mais quase 70% do que em 2022, divulgou esta sexta-feira o banco.

Segundo a apresentação de resultados, o resultado líquido recorrente (que exclui o impacto de mais-valias sobretudo devido a uma operação dentro do grupo) foi de 894,6 milhões de euros, neste caso mais 57% do que no período homólogo.

A margem financeira (a principal fonte de receitas de um banco e que é a diferença entre juros cobrados nos créditos e juros pagos nos depósitos) subiu 90,5% para 1.491 milhões de euros.

Na apresentação de resultados, o presidente do banco, Pedro Castro e Almeida, disse que os resultados do banco se devem ao aumento das taxas de juro, mas também à transformação comercial e digital que o banco fez nos últimos anos e considerou que um setor financeiro forte e "finalmente rentável e bem capitalizado" é "a primeira linha de defesa para futuro crescimento de um país".