Justiça aperta cerco a milhões dos bilhetes

Os milhões ganhos pelos Super Dragões, principal claque do FC Porto, e o enriquecimento que se suspeita de ser ilícito por parte de Fernando Madureira e da sua mulher, Sandra, respetivamente chefe e vice-presidente da claque, vão agora ser investigados pelo Ministério Público, assim como o branqueamento de capitais.Saiba mais no site do Correio da Manhã