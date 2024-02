Chuva e frio ameaçam corsos no domingo de Carnaval

Precipitação mais intensa no Litoral Norte começa na quinta-feira e poderá prolongar-se até terça.

A chuva ameaça parar os corsos de Carnaval marcados para dia 11, domingo. As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera indicam a ocorrência de precipitação, que será mais intensa no Litoral Norte. No resto do país há a indicação de algumas abertas, devendo a chuva ocorrer com menor frequência no Sul, em particular no Algarve.









A previsão é que o mau tempo comece na quinta-feira, com períodos de chuva que poderão prolongar-se até terça-feira de Carnaval. Associada à precipitação há a indicação de uma queda das temperaturas máximas, que será mais expressiva no Interior Norte. No domingo de Carnaval, a máxima prevista para Bragança e Guarda é de oito graus. Em Lisboa, a indicação é de 16 graus, no Porto 15, em Coimbra 13 e em Faro são esperados 17 graus. Para brincar ao Carnaval de norte a sul vai ser assim obrigatório integrar o chapéu de chuva no disfarce.



No domingo de Carnaval, a máxima prevista para Bragança e Guarda é de oito graus. Em Lisboa, a indicação é de 16 graus, no Porto 15, em Coimbra 13 e em Faro são esperados 17 graus. Para brincar ao Carnaval de norte a sul vai ser assim obrigatório integrar o chapéu de chuva no disfarce.

A realização do Carnaval representa para muitas autarquias um investimento de vários milhares de euros, com os desfiles a poderem, assim, ficar condicionados devido às condições meteorológicas.





Só na zona de Lisboa, a aposta de atrair multidões para verem desfilar os corsos em Torres Vedras, Loures, Sesimbra e Montijo representa um custo de cerca de dois milhões de euros.