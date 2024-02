Orlando Figueira condenado por corrupção no processo ‘Fizz’ recusa cadeia

Orlando Figueira, o ex-procurador do Ministério Público que foi condenado a 6 anos e 8 meses de prisão por corrupção, no processo ‘Fizz’, recusa ir para a cadeia.“A decisão condenatória ainda não transitou em julgado e é precipitado e extemporânea a emissão dos mandados de captura. Se e quando ocorrer o trânsito em julgado irei pelo meu pé”, afirmou esta quinta-feira aoo antigo magistrado, que não tenciona, para já, apresentar-se na cadeia de Évora. A Justiça tem outro entendimento. Osabe que já foram emitidos mandados de detenção e o Supremo diz que, ao contrário do que alega a defesa, não há recursos.