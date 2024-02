Brad Pitt protagonista do último filme de Tarantino

‘The Movie Critic’ será a terceira película em que ator e realizador trabalham juntos.

Após os êxitos ‘Sacanas sem Lei’ e ‘Era Uma Vez em Hollywood’, Quentin Taran- tino e Brad Pitt vão voltar a trabalhar juntos. O ator, de 60 anos, será o protagonista de ‘The Movie Critic’, que se desenrola na Califórnia, em 1977, e é baseado "num homem que realmente viveu, mas nunca foi verdadeiramente famoso, e costumava escrever avaliações de filmes para uma revista pornográfica", revelou o realizador, também de 60 anos, à ‘Variety’.Este filme será o décimo e último projeto de Tarantino, como o próprio anunciou, em março de 2023, durante o lançamento do novo livro do diretor do festival de Cannes, Thierry Fremaux. O que irá fazer depois? "Livros, séries de televisão, peças de teatro, mas vou desistir do cinema", afirmou à ‘France Inter’.‘The Movie Critic’ começará a sua rodagem no outono deste ano, tendo estreia prevista para 2025. Terá como produtora Stacey Sher, que trabalhou no clássico ‘Pulp Fiction’. O restante elenco será anunciado nos próximos meses.