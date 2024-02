Holandês morre após assalto em São Paulo

Um cidadão holandês, de 58 anos, morreu num hospital, em São Paulo, duas semanas depois de ter sido brutalmente espancado durante um assalto.Tudo aconteceu a 13 de janeiro numa zona histórica do centro da cidade, quando Hessel Hoeskstra estava com um amigo, também holandês. Imagens de câmaras de videovigilância da rua mostram o momento em que os dois estrangeiros são cercados por um grupo de homens.

Hessel foi violentamente agredido no rosto, caiu e bateu com a cabeça na calçada, o que lhe provocou um traumatismo craniano grave. Ao verem o homem desmaiado, os ladrões fugiram sem levarem nada, e o amigo conseguiu pedir ajuda.A vítima estava temporariamente no Brasil para realizar um trabalho para o qual fora convidado por uma empresa. O amigo deixou o emprego e voltou para a Holanda. A polícia tenta agora identificar os ladrões, apelidados de Gang da Correntinha.Não se trata propriamente de um gang, mas é assim que são conhecidos os muitos que assaltam diariamente pessoas no centro de São Paulo. Levam tudo em segundos, principalmente as ‘correntinhas’, como no Brasil se chama aos fios de ouro.