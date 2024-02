'Lipinho' substitui Fernando Madureira na chefia dos 'Super Dragões'

'Macaco' e a esposa, Sandra Madureira, também falham a apresentação da candidatura de Pinto da Costa.

'Lipinho' vai substituir, este sábado, Fernando Madureira na chefia dos 'Super Dragões', na receção do FC Porto ao Rio Ave. Detidos no âmbito da Operação Pretoriano, 'Macaco' e a esposa, Sandra Madureira, vão estar ausentes das bancadas do Estádio do Dragão.'Lipinho' já substituiu Fernando Madureira em ocasiões em que o chefe dos 'Super Dragões' esteve banido de recintos desportivos. Na rede social Instagram, o amigo e colega de claque de 'Macaco' apelou ao apoio dos adeptos no encontro contra o Rio Ave. "Todos ao Dragão. (...) Vamos, Porto", escreveu.Na quarta-feira, uma megaoperação da PSP resultou na detenção de 12 elementos dos 'Super Dragões'. "Somos os teus soldados, que nunca te deixarão", leu-se numa imagem partilhada por 'Lipinho' na quinta-feira, com o símbolo da claque.Devido aos interrogatórios judiciais, Fernando e Sandra Madureira falham não só o jogo contra o Rio Ave, da 20ª jornada da Liga portuguesa de futebol, agendado para este sábado às 20h30, como também a apresentação oficial da candidatura de Pinto da Costa à presidência do FC Porto, marcada para domingo.