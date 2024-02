Homem de 80 anos mata a mulher a tiro e fere filha em Vinhais

Filha, atingida com três balas nas costas, foi helitransportada para um hospital no Porto.

Um homem matou a tiro a mulher, de 80 anos, feriu uma filha e suicidou-se, em Agrochão, Vinhais, este sábado. A filha, de 49 anos, atingida com três tiros nas costas, foi helitransportada para um hospital no Porto.Antes de efetuar os disparos, o homem, também de 80 anos, desentendeu-se com as mulheres. O alerta foi dado às 11h45.A ocorrência mobilizou a GNR e os bombeiros. A PJ está a investigar o sucedido.