Abrigo nuclear, lago e vulcão artificial: Antiga propriedade luxuosa de Berlusconi está à venda

Mansão custa 500 milhões de euros. Recebeu as famosas festas 'bunga-bunga' e líderes como Bush ou Putin.

A antiga mansão do empresário e ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi está à venda por 500 milhões de euros. A Villa Certosa está localizada na Sardenha, ilha italiana no mar mediterrânico, informa o Financial Times.A lista de luxos da propriedade do italiano que morreu em junho de 2023 é extensa: Parque de 120 hectares, complexo com 126 casas, anfiteatro à beira-mar para 300 pessoas, abrigo nuclear, lago artificial, 'courts' de ténis e um vulcão artificial que entra em erupção.Berlusconi comprou a habitação nos anos 80. Nos anos seguintes, o local foi remodelado e ampliado.A mansão recebeu várias festas 'bunga-bunga' - evento que reunia prostitutas e políticos em orgias. Líderes de governo como o norte-americano George W. Bush, ou o russo Vladimir Putin, estiveram na luxuosa propriedade.