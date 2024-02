PJ investiga tentativa de matar oficial que prendeu 'Macaco'

Denis Cruz, o comissário da PSP que lidera a ‘Operação Pretoriano’, que levou à detenção de Fernando Madureira, da mulher e de dez outros elementos da claque Super Dragões ou funcionários do FC Porto, foi alvo de uma tentativa de homicídio depois de começar a fazer perguntas na cidade, após os confrontos da assembleia geral do FC Porto de 13 de novembro. O caso é investigado pela PJ do Porto, depois de o homem contratado para matar o oficial da PSP ter desistido. Denunciou tudo e as autoridades procuram agora os mandantes.