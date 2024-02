Protesto da polícia leva a pancadaria e adia jogo Famalicão-Sporting

Um protesto de polícias, com 90% dos que estavam de serviço nas esquadras de Famalicão, Braga, Guimarães e Barcelos a colocarem baixas médicas, levou este sábado ao adiamento do jogo de futebol Famalicão-Sporting, da 20.ª jornada da Liga, e a confrontos graves entre adeptos no exterior do estádio, com seis feridos (um deles em estado grave), devido à falta de policiamento. Há receio que o protesto se alargue este domingo a outros jogos. Este sábado, no FC Porto-Rio Ave, mais de uma dezena de polícias meteu baixa, mas a partida avançou.