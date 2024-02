Polícias convocam manifestação de apoio aos comandantes da PSP e GNR antes de reunião com Governo

Ministro José Luís Carneiro reúne-se este domingo com José Barros Correia e Rui Veloso.

A Plataforma dos sindicatos da PSP e associações da GNR convocou uma manifestação de apoio ao Diretor Nacional da PSP e ao Comandante-Geral da GNR, em frente ao ministério da Admnistração Interna (MAI). A manifestação, convocada entre o final da noite de sábado e a madrugada deste domingo, decorre este domingo por ocasião da reunião entre o ministro da tutela, José Luís Carneiro e as forças de segurança, agendada para as 9h00.Uma manifestação de apoio ao diretor nacional da PSP, José Barros Correia, e ao Comandante geral da GNR, Rui Veloso, está a ser preparada para a manhã deste domingo.sabe que mal foi tornada pública a convocatória dos dois responsáveis para a reunião desta manhã no Ministério da Administração Interna, em Lisboa, depois dos incidentes de sábado à noite junto ao estádio do Famalicão antes do encontro entre a equipa da casa e o Sporting, que não se chegou a realizar devido a um protesto de agentes da PSP com a apresentação simultânea de pedidos de baixa médica, a plataforma de 11 sindicatos da PSP e associações da GNR preparou de imediato a manifestação de apoio.Policias e guardas querem mostrar solidariedade aos respetivos comandantes, mostrando-se assim contrários a eventuais sanções que ambos possam sofrer por parte do Governo. Recorde-se que o primeiro-ministro António Costa considerou no sábado uma "insubordinação gravíssima" o protesto dos policias em Famalicão, pedindo a abertura de um inquérito imediato ao ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro.