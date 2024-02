Juros das casas perto de 2% no final de 2025

Euribor a três meses representa 23,9% do conjunto de crédito à habitação

As taxas Euribor nos prazos mais curtos, a três e seis meses, baixaram em janeiro pela primeira vez em dois anos, dando algum alívio às famílias com crédito à habitação. E tudo indica que vão continuar a descer até ao final do próximo ano.









A previsão é de que a trajetória iniciada em janeiro deste ano se prolongue assim até dezembro de 2025, de acordo com a projeção da Bloomberg, citada quinta-feira pelo governador do Banco de Portugal num fórum bancário. Em janeiro, a taxa média da Euribor a 3 meses recuou para 3,91%. Segundo dados da Bloomberg, a taxa no prazo mais curto usada no crédito à habitação, a de 3 meses, deverá fixar-se em 2,13% em dezembro de 2025, estabilizando a partir daí. A Euribor a 3 meses representa 23,9% do ‘stock’ de empréstimos para habitação própria permanente com taxa variável, segundo o Banco de Portugal.

A Euribor no prazo de 3 meses atingiu o valor mais baixo de sempre (-0,605%) em 14 de dezembro de 2021.





As Euribor começaram a subir acentuadamente a partir do início de 2022, refletindo o aumento de juros decidido pelo Banco Central Europeu, para fazer frente à inflação crescente, agravada pela guerra na Ucrânia.