Condutor com 2,72 g/l de álcool invade posto da GNR

Provocou prejuízos de 4700 euros.

A véspera de Natal de 2022 foi agitada para os militares da GNR que estavam de serviço em Vila Nova da Barquinha, após um condutor alcoolizado ter embatido com violência nas instalações do posto, às 21h30. O homem, de 64 anos, destruiu parte do muro e vedação, e mandou ao chão o portão do posto, provocando prejuízos mais tarde avaliados em 4700 euros.









O condutor, que reside na aldeia do Pombalinho, concelho da Golegã, ainda tentou fugir, mas o carro acabou por ficar a patinar num terreno arrelvado, até que um militar entrou na viatura e desligou a ignição. O homem foi detido e acusou uma taxa-crime de 2,72 g/l de álcool no sangue, ao soprar no balão.

O homem vai começar a responder no Tribunal de Santarém por dois crimes, dano qualificado e condução em estado de embriaguez. Segundo a acusação, o Ministério Público considera que o arguido agiu com o propósito deliberado de provocar danos no património do Estado, pelo que deduziu também um pedido de indemnização cível no valor dos estragos que provocou no posto da GNR da Barquinha.