Presidente e primeiro-ministro de Cabo Verde orgulhosos pelo percurso da seleção na CAN2023

Ulisses Correia e Silva enaltece "a melhor participação de sempre" dos 'Tubarões azuis' na competição.

O Presidente da República e o primeiro-ministro de Cabo Verde mostraram-se no sábado orgulhosos pelo percurso da seleção no Campeonato Africano das Nações (CAN), depois da eliminação nos quartos-de-final pela África do Sul.

O chefe de Estado, que assistiu ao jogo na Costa do Marfim, desceu ao campo para felicitar a seleção, após a derrota por 2-1, nos penáltis.

"Sinto-me orgulhoso do percurso dos 'tubarões azuis', nesta CAN", escreveu José Maria Neves, na rede social Facebook, ao lado de fotografias com a equipa no final da partida de sábado.

"Representaram condignamente o país inteiro e provámos que, quando estamos unidos, podemos mais", acrescentou, considerando que a equipa merece "uma grande homenagem de todos".

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, enalteceu, na mesma rede social, "a melhor participação de sempre no CAN, num jogo intenso contra a seleção da África do Sul".

"Esta caminhada memorável, repleta de garra, talento e espírito combativo, preenche cada cabo-verdiano de um profundo orgulho", referiu, considerando que "a união e o apoio incansável de toda a nação foram a verdadeira força por trás desta equipa, demonstrando o espírito de coesão e a determinação inabalável" do país, acrescentou.

O chefe de Governo exprimiu "gratidão" por ter ficado demonstrado "ao mundo a força e o espírito dos tubarões azuis".

"Estamos todos imensamente orgulhosos de vós", concluiu.