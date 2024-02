'Lipinho' evoca 'Macaco' nas bancadas do Estádio do Dragão

Fernando Madureira esteve 'presente' no empate do FC Porto contra o Rio Ave.

A claque, chefiada à condição por 'Lipinho' no sábado, também esteve presente no Dragão Arena, no jogo de hóquei em patins do FC Porto diante do Benfica. O presidente Pinto da Costa e o 'vice' Vítor Baía assistiram à goleada azul e branca (7-1). À noite, Pinto da Costa viu no Estádio do Dragão o jogo de futebol, tal como o rival André Villas-Boas.

Fernando Madureira esteve 'presente' nas bancadas do Estádio do Dragão, no sábado, apesar de se encontrar detido no âmbito da 'Operação Pretoriano'. Os 'Super Dragões', pela mão de 'Lipinho', evocaram 'Macaco' através de uma bandeira com a imagem do chefe da claque de megafone em punhoOs dragões empataram (0-0) contra o Rio Ave e correm o risco de ver os rivais, Benfica e Sporting, aumentar a distância nos dois lugares cimeiros da classificação.Na quarta-feira, uma megaoperação da PSP resultou na detenção de Fernando Madureira, da esposa Sandra Madureira e de dez outros elementos dos 'Super Dragões'. A investigação debruça-se sobre as agressões registadas na Assembleia-Geral do FC Porto de 13 de novembro e sobre as ameaças ao candidato à presidência do clube André Villas-Boas.Os interrogatórios judiciais prosseguem na segunda-feira, razão pela qual Fernando e Sandra Madureira também vão falhar a apresentação oficial da candidatura de Pinto da Costa à presidência do emblema azul e branco, agendada para este domingo, às 17h00, no Coliseu do Porto.