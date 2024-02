Ministra da Saúde nega que o Brasil esteja a viver epidemia de dengue apesar da explosão de 273% de casos

Nísia Trindade presidiu à cerimónia de inauguração em Brasília de um centro de Operações de Emergência contra a doença.

Numa declaração que surpreendeu muito devido à brutal explosão de casos da doença no mês de Janeiro, a ministra brasileira da Saúde, Nísia Trindade, negou este sábado que o Brasil esteja a viver uma epidemia de dengue. A afirmação foi feita, curiosamente, quando Nísia presidiu à cerimónia de inauguração em Brasília de um centro de Operações de Emergência contra a doença.

"Nós temos situações epidémicas em algumas regiões, como é o caso do Rio de Janeiro, de Brasília, do estado do Acre (no extremo norte do país), de Minas Gerais e do Paraná, (no sul). Temos concentração (de novos casos) nas regiões sudeste, no centro-oeste e no sul, mas isso não caracteriza um quadro de emergência nacional, quadro de epidemia nacional, mas sim um quadro de epidemia a nível local", defendeu a titular da pasta da Saúde, não explicando a razão de, já que a situação não é tão grave como parece, se estar a inaugurar um centro de resposta emergencial.

Sobre as 750 mil doses de vacinas contra a dengue que chegaram ao Brasil dia 20 de Janeiro, a ministra afirmou que ainda não começaram a ser distribuídas e aplicadas porque precisam de passar por um processo de aferição da conformidade, e que não há data para o início da vacinação. Nísia Trindade também avançou que minutos antes do evento de inauguração do COE contra a dengue se tinha reunido com os presidentes do Instituto Butantan, de São Paulo, e da Fundação Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro, de que ela já foi presidente, dois grandes e respeitados centros de produção de vacinas, para se tentarem unir esforços e conseguir mais imunizantes, pois os que já chegaram são gritantemente insuficientes.

De acordo com dados divulgados pelo próprio Ministério da Saúde, de 1 a 27 de Janeiro, o Brasil registou 243.720 infeções por dengue, um assustador aumento médio de 273% em relação ao primeiro mês do ano passado. Pelo menos 24 pessoas já morreram, e outras 163 mortes estão em análise.

Mesmo a ministra tendo dito que a dengue não está a provocar uma epidemia nacional e sim local, os casos já confirmados até à referida data, 27 de janeiro, ocorreram em mais de três mil cidades de todo o país, que tem 5570, e em todas as regiões. Em São Paulo o número de casos supera a média nacional, sendo quatro vezes maior do que o registado em janeiro do ano passado, e Brasília e Rio de Janeiro já declararam situação de epidemia e começaram a instalar em ruas e praças estratégicas tendas de atendimento de emergência para a população que apresente sintomas da doença.