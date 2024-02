Núcleo do Sporting em Famalicão vandalizado durante a madrugada

Responsáveis acionaram a PSP mas não há efetivos para se deslocarem ao local.

O Núcleo do Sporting de Vila Nova de Famalicão foi vandalizado, na madrugada deste domingo, por um grupo de encapuzados. Os suspeitos apedrejaram e partiram as montras em vidro, danificando o interior do espaço. Os encapuzados deixaram também várias inscrições insultuosas nos vidros.O alerta foi dado cerca das 2h00. Os responsáveis do Núcleo acionaram a PSP. No entanto, por falta de efetivo para se deslocarem ao local, a participação terá de ser documentada pela direção e feita na esquadra. Não há registo de feridos.No sábado, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional informou do adiamento do jogo entre o Famalicão e o Sporting, a contar para a 20ª jornada da Liga, dadas as baixas médicas colocadas por 13 dos 15 agentes da PSP escalados. Os incidentes registados entre adeptos nas imediações do Estádio Municipal 22 de Junho, com o arremesso de cadeiras, pedras e garrafas, provocaram seis feridos.