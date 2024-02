GNR confirma realização do Vizela-V. Guimarães com "acionamento de reforços"

Jogo esteve em risco de ser cancelado devido ao protesto dos polícias.

Ao CM, fonte oficial da GNR, força de segurança responsável pelo patrulhamento na zona, assegurou que o jogo se vai realizar graças ao "acionamento de reforços que já estavam previstos". A mesma fonte não se quis pronunciar sobre a existência de baixas médicas no efetivo policial.

As portas do estádio em que decorrerá o encontro vão abrir duas horas antes da hora marcada para o pontapé de saída, marcado para as 15h30 deste domingo.