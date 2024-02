PS Açores apresenta queixa contra Bolieiro por propaganda em dia de eleições

Em causa estão declarações proferidas em direto pelo candidato à saída das urnas.

Declarações de Bolieiro





O presidente do PSD/Açores mostrou-se tranquilo, este domingo, ao votar nas eleições regionais no arquipélago e apelou aos açorianos para votarem num exercício de "plena liberdade e de cidadania".

O PS Açores apresentou este domingo uma queixa contra José Manuel Bolieiro, candidato da coligação entre PSD, CDS-PP e PPM, por "propaganda no dia da eleição e no perímetro de 500 metros da assembleia de voto" da ilha de São Miguel.A queixa fundamenta-se no "artigo 143º da Lei Eleitoral da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, tendo por base o teor das respetivas declarações proferidas em direto para diversos canais televisivos".

O líder social-democrata nos Açores falava aos jornalistas após ter votado, pelas 11h15 locais (12h15 em Lisboa), na biblioteca da freguesia da Fajã de Baixo, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, onde funciona a secção de voto n.º2.

Bolieiro também referiu que o ato eleitoral está a decorrer "com a máxima organização e tranquilidade".

De seguida, deixou um apelo aos eleitores açorianos: "Aqueles que ainda não foram exercer o seu direito de dever de voto, que o façam, preferencialmente, durante este período em que o tempo está melhor, num exercício de plena liberdade e de cidadania".

Aos jornalistas disse que não está nervoso com o resultado do sufrágio eleitoral: "Não, não estou nervoso. É óbvio que um democrata sabe que tudo é possível acontecer e há sempre uma certa ansiedade. Mas, a verdade é que também tenho a tranquilidade da decisão do povo".

O líder social-democrata também fez um balanço da campanha eleitoral reconhecendo que, procurou sempre afastar-se "do ataque a quem quer que seja" e, genericamente, "houve civismo".

José Manuel Bolieiro adiantou que durante a tarde vai estar com a família e com os amigos, mas ainda vai ter tempo para tomar um café com Luís Montenegro, líder nacional do PSD, que se encontra nos Açores.