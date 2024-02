Nikki Haley, a mulher que quer derrotar Donald Trump

Filha de imigrantes indianos nos estados unidos, entrou na política com mais de 30 anos, depois de ouvir hillary clinton.

Há precisamente uma semana, Nikki Haley tornou-se a única rival de Donald Trump nas primárias republicanas e, embora dias depois tenha perdido as de New Hampshire, decidiu permanecer na corrida até 5 de março, altura em que se pronunciam os eleitores de 16 estados e territórios norte-americanos, na esperança de que os problemas judiciais de Trump ou o seu estado de saúde façam cair o antigo ‘patrão’.Leia mais no Correio da Manhã